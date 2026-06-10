国際親善試合が10日に行われ、アルゼンチン代表がアイスランド代表と対戦した。FIFAワールドカップ2026開幕前、最後の国際親善試合に臨んだアルゼンチン代表は、アイスランド代表と対戦。なお、アイスランド代表は5月31日に日本代表とも対戦しており、1−0で日本代表が勝利を収めていた。リオネル・メッシやラウタロ・マルティネスらがベンチスタートとなった一戦は、8分にフリーキックの流れの混戦からこぼれ球をバレンティ