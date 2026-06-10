定年後の収入源が年金のみという世帯もあれば、「引き続き働き続けて収入の足しにしたい」と考えている世帯もあります。 収支バランスを計算して消費額の方が多い場合、再就職までは考えていなくても、アルバイトで数万円稼ぎたいと思うかもしれません。 今回のケースでは、68歳の父親が年金収入を補うために清掃のアルバイトをしたいと考えています。月5万円ほどの収入をイメージしているようですが、