6月になると、会社員の場合は勤務先を通じて住民税決定通知書（特別徴収税額決定通知書）が配布されます。この通知書を確認したときに、「ふるさと納税をしたのに税額が安くなっていない」と感じるケースがあるかもしれません。 本来、ふるさと納税は自己負担2000円を除いた部分について、所得税や住民税から控除を受けられる仕組みです。申告手続きに何らかの不備があり、控除が反映されていない場合も、所定の手続