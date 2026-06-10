「飛行機を予約したら、あとは当日空港へ行くだけ」だと考える人が多いでしょう。 ところが先日、X（旧Twitter）で「ANAで予約していたのに、空港で『座席の余りがありません』と言われ搭乗できなかった」という内容の投稿が話題になり、SNSでは「予約したのに乗れないなんて」「航空券を買った意味がないのでは」といった驚きの声が相次ぎました。 実は、ANAでは2026年5月から国内線の運賃制度や予約システムが大き