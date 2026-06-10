【「キングダム ハーツ」シリーズコレクション】 6月16日より発売 グラニフは、ゲーム「キングダム ハーツ」シリーズの最新コレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて6月16日より発売する。 本コレクションでは、ソラ、ドナルド、グーフィー、王様、キーブレードなど、「キングダム ハーツ」の世