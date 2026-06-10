「無能の鷹」(テレ朝チャンネル1) 若手俳優の登竜門的作品でもあるスーパー戦隊シリーズの「獣電戦隊キョウリュウジャー」(2013〜2014年放送)や、漫画原作の実写化で話題を集めた「来世ではちゃんとします」シリーズ(2020〜2023年)など数々の作品で経験を積んできた俳優・塩野瑛久。2024年には大河ドラマ「光る君へ」で演じた一条天皇役で大きな注目を浴びたことも記憶に新しい。その後も「終幕のロンド -もう二度と、会えな