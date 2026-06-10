韓国では最近、一部の有名芸能人による常識はずれな行動が相次ぎ、いわゆる“芸能人特権意識”をめぐる議論が再燃している。タレントのアン・ソンヨンをはじめ、女優のキム・ビヌ、キ・ウンセらが立て続けに物議を醸し、世間から厳しい視線が向けられている。【話題】恥ずかしくない？暴走する韓国芸能人の“特権意識”アン・ソンヨンは6月9日、自身のSNSを通じて、英語能力試験IELTSを受験しようとしたものの、遅刻により試験会場