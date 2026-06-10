イ・ジョンフが韓国人メジャーリーガーの連続試合安打記録を更新した。サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフは6月10日（日本時間）、ワシントン・ナショナルズ戦に5番右翼で先発出場した。【写真】イ・ジョンフが大谷翔平とも共闘できた理由イ・ジョンフはこの試合、3回裏の第2打席で右前安打を放ち、17試合連続安打を達成した。これにより、2013年にチュ・シンス（シンシナティ・レッズ）、2023年にキム・ハソン（サンデ