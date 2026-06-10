&TEAMのNICHOLASが、自身初となるファッションプロジェクト「WENO-ISM（ウェノ・イズム）」を始動する。セレクトショップ「NUBIAN（ヌビアン）」とのコラボレーションにより誕生した全6型のアイテムは、6月15日から開催されるNUBIAN原宿店でのポップアップストアを皮切りに順次販売される。【写真】ニコラス、挑発的な“へそチラ”コーデ商品企画の立案からオリジナルモチーフのデザイン、ルック撮影や映像のプロット制作を含