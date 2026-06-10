〈魁力屋、夏限定の担々麺2種を発売〉全国に182店舗を展開するラーメンチェーン「京都北白川ラーメン魁力屋」は6月10日から、期間限定で「シビカラ麻辣担々麺」と「セアブラ胡麻担々麺」を販売している。価格は並サイズで、「シビカラ麻辣担々麺」が税込1,089円、「セアブラ胡麻担々麺」が税込1,012円。暑さで食欲が落ちがちな時期に向けて、花椒の痺れる辛さがクセになる新メニューとして提案する。商品はなくなり次第終了となる