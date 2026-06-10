現地探究学習のため山西省運城市垣曲県の農業企業を訪れたロシアの若者。（５月１５日撮影、太原＝新華社配信）【新華社太原6月10日】中国は今、海外の若者の間で探究学習旅行先として人気を集めている。氷雪地帯から熱帯の風景、千年の古都からハイテク産業の集積地まで、中国を体感する旅が各地で見られる。フランスやロシア、チュニジアなどの若者100人余りが4月以降、陝西省や山西省を探究学習のため訪れた。山西省で最初