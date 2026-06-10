最終学歴を「東洋大卒」と偽ったなどとして、公職選挙法違反（虚偽事項の公表）容疑などで書類送検された静岡県伊東市の前市長・田久保真紀被告（５６）について、静岡地検は１０日、同法違反、虚偽公文書作成・同行使、地方自治法違反の３容疑を不起訴（いずれも嫌疑不十分）とした。地検は、公職選挙法違反容疑で不起訴とした理由について「虚偽の経歴が記載された立候補予定者調査票の作成、および報道機関への提出に関与し