◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー西武（6月10日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の三塚琉生選手が2回、けん制で1塁に戻った際に、肩を負傷したと見られ、交代となりました。ライト前へのヒットで出塁した三塚選手。その後、浅野翔吾選手、萩尾匡也選手は三振に倒れ、1塁に留め置かれたまま、2アウトになりました。続く山瀬慎之助選手の打席で、西武の冨士大和投手がけん制。逆を突かれた形となった三塚選手は慌ててベース