「厚みのある攻撃がドバーッと襲いかかってくる」。岡田准一さんがそう表現したのは、マクドナルドの新商品「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」。6月17日から始まる「VIVA！ワールドマック」キャンペーンの新メニューです。販売に先駆け、6月9日に新商品発表イベントが開催されました。“岡田監督”として新CMに出演する岡田准一さん、元日本代表の中澤佑二さん、熱狂的なサッカーファンとして名高い影山