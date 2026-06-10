「パンを取ってきて、それから電子レンジで手羽先を温めて」。湖北省武漢市の武漢東湖新技術開発区（光谷）にある150平方メートルのマンションで人型ロボットに指示を出した。家事の指令を出してから料理が食卓に運ばれるまで、かかった時間は8分足らずだった。中国新聞網が伝えた。これは中国初の家庭向け汎用ロボットで、5月20日に武漢で発表された。最初の100台が地域コミュニティーに配備され、大規模な試験運用が始まっている