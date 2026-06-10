お子さんの保育園や幼稚園、学童保育は、希望通りに決まりましたか？日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」が運営する「ママスタセレクト」が実施したアンケート調査で、回答者の62.2%が「希望通りだった」と回答していることが明らかになりました。【調査結果】お子さんの保育園・幼稚園・学童が希望通りに入れたママは約6割この調査は、子どもを持つ人・妊娠中の人357人を対象に、株式会社インタースペースが運営する「マ