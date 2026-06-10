インドネシア西ジャワ州ボゴールの野生動物園が現地時間6月9日、インドネシアで生まれた初のジャイアントパンダ「リオ（里奥）」の成長状況を紹介するイベントをおこないました。この日、「リオ」は、母親の「フーチュン（湖春）」と一緒に登場し、多くのメディアや観光客の注目を集めました。「リオ」は現在、健やかに成長し、良好な状態にあります。 「リオ」の両親は、雄の「ツァイタオ（彩陶）」と雌の「フーチュン」で、2017