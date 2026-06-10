スバル独自の「“7人乗り”SUVステーションワゴン」に大注目！2026年6月6日、スバルが海外向けに展開している3列シートSUV「アセント」の国内導入へ向けて本格的な検討に入ったことを発表し、自動車市場では大きな話題となっています。現在、スバルの日本国内における新車ラインナップには3列シート車が一切存在しておらず、ファミリー層などのユーザーからは多人数乗車が可能なモデルの追加を熱望する声が根強くありました。