スクウェア・エニックスは、「キングダム ハーツ」シリーズ最新作『KINGDOM HEARTS IV』をNintendo Switch 2で発売することを発表した。 【画像あり】最新作の4に至るまで1本で総まとめ収録タイトルのスクリーンショット 「キングダム ハーツ」シリーズは2027年に25周年を迎える。シリーズ1作目から続いてきた“ダークシーカー篇”が『KINGDOM HEARTS Ⅲ』で