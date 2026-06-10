「STARTOENTERTAINMENT」は10日、外部有識者から受領した「第2回外部モニタリング報告書」を公表した。旧ジャニーズ事務所の性加害事件に続く再発防止策の取組状況を調査した結果、組織体制やジュニア保護の取り組みは「順調」と評価された。また今回、初めてジュニアを対象にアンケートを行い、その結果も報告した。外部有識者会議は、旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受けて設立された同社が、ガバナンスやコンプライアン