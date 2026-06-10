第51回菊田一夫演劇賞授賞式が10日、都内で行われ、女優の上白石萌音（28）が出席した。伝統の演劇賞で、演劇舞台で優れた業績を残した芸術家やカンパニーを表彰する。「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」の演技が評価され、菊田一夫演劇賞を受賞。「公演初日の舞台袖くらい緊張している。全ての方々、お客さまに感謝しています。幼い頃から演劇が大好き。ダディ・ロング・レッグズのジルーシャは初演の時からず