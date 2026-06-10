韓国の俳優ウィ・ハジュンが5月30日、東京・天王洲 銀河劇場にて『WI HA JUN 2026 FAN MEETING ＜WI-TH U＞ in TOKYO』を開催した。2024年8月の初ファンミ以来、約2年ぶりとなる日本のファンとの再会。持ち前の抜群のプロポーションと演技力だけでなく、圧倒的なサービス精神、おちゃめな素顔、そしてファンの心を打ち抜くパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込んだ。【写真】ファンと至近距離で交流するウィ・ハジュンハー