タレントの大沢あかね（40）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ドレスアップ姿を披露し反響を呼んでいる。9日、東京ガーデンシアターで開催されたASIA CULTURE FESTIVAL 2026 AWARDのMCを務めた大沢。インスタグラムでは黒のハートの絵文字と共に、黒のマーメードドレスの衣装姿を披露した。これにファンからは「そのドレスの形そんなに着こなせるの素敵すぎます」「ナイスプロポーション！本当にお美しいです」「