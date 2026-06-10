トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】日米欧の先進7カ国（G7）が15〜17日にフランス東部エビアンで開く首脳会議（サミット）で、包括的な首脳宣言の発表を見送る方向であることが10日、G7外交筋への取材で分かった。トランプ米大統領はイラン攻撃を巡り、欧州諸国が非協力的だったとの不満を募らせており、意見対立の露呈を回避する狙いがあるとみられる。首脳宣言が出なければ、昨年カナダで開催されたサミ