レースクイーン・の成沢紫音（29）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ベアトップの夏コーデを披露した。「夏は海も祭りもフェスだの楽しい事が沢山で嬉しい」とつづり、ベアトップ＆ショートパンツの夏コーデ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「おんチャンは夏が似合いますね」「美しくカッコいい」「魅力しかない」「おんちゃん、綺麗」「いつもながら美しいなぁ〜」などの声が寄せられている。