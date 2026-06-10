アスコット競馬場は日本時間６月９日、英Ｇ１のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）の登録馬３７頭を公式Ｘで発表した。日本調教馬は、昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が登録しており、Ｘでは「日本競馬のスター」と紹介している。また、天皇賞・春で鼻差２着のヴェルテンベルク（牡６歳、栗東・宮本