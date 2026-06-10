俳優の竹内涼真が「あこがれの存在」だという人物と撮影した２ショットが公開された。サッカーＷ杯北中米大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める竹内は、９日放送の「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に生出演。元日本代表ＭＦの稲本潤一さんと共演し「好きすぎて。もう何回、稲本さんのビデオを見たか分からない。プレースタイルもマネして、小学校の時から。髪形もマネして似合わなくて失敗