小倉競馬場は７月１日に、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡で行われる福岡ソフトバンク―埼玉西武「鷹祭ＳＵＭＭＥＲＢＯＯＳＴ２０２６」でゲームスポンサーになり、ジュウリョクピエロでオークスを制した今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が始球式を行うことを６月１０日に発表した。今村騎手は「只今練習中ですよろしくお願いします」と自身のＸでメッセージを投稿している。現役女性騎手の始球式は、永島まなみ騎手（栗