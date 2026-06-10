◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽２回戦日体大７―０周南公立大＝７回コールド＝（１０日・神宮）３年ぶり１２度目の出場となった日体大（首都大学）が、８年ぶり１４度目の出場の周南公立大（中国地区大学）を７回コールドで下し、８強入りを決めた。日体大は、両軍無得点の２回２死二塁で「１番・二塁」で先発した藤巻一洸内野手（４年＝日大三）が右翼へ豪快な２ランを運んで先制。藤巻は５回