中東情勢の長期化を受け、ペルシャ湾内には現在も多数の日本関連船舶が待機しています。こうしたなか、商船三井の橋本会長は湾内の船舶について、「ホルムズ海峡を通過させるための国際的な合意ができつつある」との認識を示しました。ペルシャ湾内には現在も38隻の日本関連の船舶が待機していて、その中には商船三井関連の船も複数含まれています。こうしたなか、商船三井の橋本会長が取材に応じました。商船三井橋本剛 会