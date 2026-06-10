黒柳徹子が９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」で、親友だった野際陽子さんの驚きエピソードを紹介した。この日のゲストは安達祐実。安達が尊敬する俳優が「ガラスの仮面」で共演した野際陽子で「一緒にお芝居をさせて頂いてもそうですし、役じゃなくてその人がそこにいる感じでした。指先の使い方まで素敵で、体全体が女優さんでした」と振り返った。これに黒柳は「（野際さんも）喜ぶと思いますよ」と言い「私はずっとお友達