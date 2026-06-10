バレーボール男子日本代表が10日にネーションズリーグの予選ラウンド第1週中国大会の開幕を迎える。【写真で見る】ウクライナ代表、ヤンチュク初戦の相手、ウクライナは前回大会予選ラウンドの第2週で対戦し、フルセットの末敗れた相手。キャプテン石川祐希（30）、オポジット宮浦健人（27）が共に“警戒する選手”として名前をあげたのが、身長210cmで前回大会ベストブロッカーのキャプテン、セメニューク（32）だ。決戦を翌日に