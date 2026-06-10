テレビ東京の中根舞美アナウンサー（25）が9日深夜放送の同局系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。大物プロデューサーに“抗議”する場面があった。番組冒頭、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏に向けて「あのちょっと、佐久間さんに文句があるんですけど」と切り出した中根アナ。同局への内定当時から「舞美に司会を頼みたい」とリクエストしていた親友の披露宴に、先日念願叶って出席し