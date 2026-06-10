阪神のドラフト３位岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が１軍に昇格する見込みであることが１０日、分かった。この日、ファーム・広島戦（由宇）の試合前練習に参加したが、途中で離脱し、福岡へ向かったとみられる。２軍打率は・２０８だが、前日９日の広島戦では３打数２安打とマルチ安打を記録していた。