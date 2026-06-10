【最終話】 6月10日公開 最終話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月10日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」最終話を竹コミ！で無料公開した。 メル神を籠絡することに成功したリリーオン。残るは執拗に月の天子に犠牲を強いるエクスとペッカーのみ。だが、スピノーサが犠牲となり……。 竹コミ！では「SP分冊版1