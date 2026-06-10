【番外編7】 6月10日 公開 番外編7を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは6月10日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」番外編7をCOMICメテオにて公開した。 大鷺の妹・莉愛に対しても下心全開のましろ。莉愛は面倒くさそうにしつつも、一緒にゲームができるのは楽しいようで……。 「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん