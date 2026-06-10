「ABEMA（アベマ）」は、2027年に開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2027」のアジア地区予選において、男子日本代表のアウェー戦となる「日本vs韓国」の試合を7月6日に無料生中継すると発表した（18時30分～、ティップオフ19時30分）。 同大会の出場権を争うアジア地区予選では、アジア・オセアニアの16チームが7つの出場枠を懸けてホーム＆アウェー方式の戦いを繰