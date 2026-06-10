6月8日（現地時間7日）。シカゴ・ブルズは、現地時間7日に元選手のステイシー・キングが59歳で他界したことを発表した。 211センチ104キロのセンター兼パワーフォワードとして、キングは1989－90から1996－97までの8シーズンをプレー。キャリア最初の約5シーズンをブルズで過ごし、バックアップとして1991年から1993年の前期3連覇に貢献。 ブルズ、ミネソタ