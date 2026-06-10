タナベコンサルティンググループが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．６２％）、または１億円としており、取得期間は６月１５日から７月３１日まで。機動的な株式・資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて、中期経営計画で目標に掲げるＲＯＥ（株主資本純利益率）１５％の達成、ひいては更なる企業価値の