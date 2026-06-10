トビラシステムズが後場上げ幅を拡大している。正午ごろに４月中間期単独決算を発表。売上高１６億７４００万円（前年同期比２２．０％増）、営業利益４億８５００万円（同７．７％減）、純利益３億３５００万円（同５．１％減）と増収減益となったが、通期予想も減益予想であり、また営業利益の通期計画に対する進捗率が６２％であることから、順調な業績の進捗を好感した買いが入っているようだ。 セキュリティー事