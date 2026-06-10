任天堂は6月9日、「Nintendo Direct 2026.6.9」にてNintendo Switch 2向けソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を発表した。発売は2026年を予定。公式トピックスでは「時を超えて、蘇る」のコピーが添えられ、今作はリメイク版となると思われる。 【画像あり】原作冒頭を思わせるティザー映像 公開された映像では、森の奥で横たわる子ども時代のリンクの姿が映し出された。原作冒頭を思わせるシーンで、ゲ