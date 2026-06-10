現役最後の全国大会で現在のJ1リーガーともマッチアップしていた大学生プレーヤーが5年後、森保ジャパンのスペシャリストとなって夢のワールドカップに挑む。日本代表のテクニカルスタッフを務める渡邉秀朗氏は札幌新川高、北海道教育大岩見沢校出身の27歳。コロナ禍に行われた2021年冬、中止となった総理大臣杯とインカレの代替大会『#atarimaeniCUP』に主力CBとして出場し、初戦で高知大を破る快挙を演じた実績を持つ。2回戦