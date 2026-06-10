北中米W杯で優勝候補の一角に名を連ねるイングランド代表だが、チームを率いるトーマス・トゥヘル監督は「我々は優勝候補ではない」と語った。英『スカイスポーツ』が伝えている。18年ロシア大会で4位となり、22年カタール大会ではベスト8に進出。EUROでは直近2大会連続で準優勝のイングランドは、北中米W杯欧州予選8戦全勝、22得点0失点と圧倒的な数字を残して本大会の切符を手に入れた。FWハリー・ケインを筆頭にMFブカヨ・