ベガルタ仙台は10日、国士舘大DF工藤珠凜の27年2月からの加入内定を発表した。工藤はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「 このたび、ベガルタ仙台に加入することになりました。国士舘大学の工藤珠凜です。ベガルタ仙台という、伝統あるすばらしいクラブでプロとしてのキャリアをスタートできることを、たいへんうれしく思うと同時に、そのエンブレムを背負う責任と覚悟を強く感じています。出身が延岡市ということ