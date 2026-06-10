開催：2026.6.10 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 10 - 1 [アストロズ] MLBの試合が10日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアストロズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するアストロズの先発投手は〓緂威で試合は開始した。 1回裏、5番 ノーラン・シャヌエル カウント3-1から押し出しの死球でエンゼルス得点 LAA 1-0 HOU、6番 オスワルド・ペ