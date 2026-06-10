【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット／目黒蓮×吉本実由の“親子”ショット 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新。目黒蓮（Snow Man）のオフショットが公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮が坂本家のリビングで笑顔 公開されたのは、坂本家のリビングセットで撮影された目黒のオフショット。 目黒は、黒のTシャツに赤のパンツを合わせたラフなスタイルで登場。シルバーヘアをひとつに結び、立ち上げた