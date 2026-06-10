【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゴスペラーズが、EP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル/6月24日リリース）より、新曲「Lessons」を6月10日に先行配信した。 ■6月13日放送の『MUSIC FAIR』で「Lessons」をテレビ初歌唱 「Lessons」は、“人生と愛の10箇条”をテーマに、大人の心に追憶を呼び起こすミディアムナンバー。メンバーそれぞれの表情豊かなボーカルが織りな