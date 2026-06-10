【その他の画像・動画等を元記事で観る】 渡辺美里が、6月18日22時から放送の『SONGS』に初登場する。 ■「My Revolution」制作当時の貴重なエピソードを披露 今回は、デビューから40年、1年も欠かすことなく行ってきたライブの魅力に迫り、数ある名曲の中から厳選した3曲をスタジオ歌唱する。 また、豪華なゲストも登場。まずは、最大のヒット曲「My Revolution」を作曲した小室哲哉。ピアノの演奏で、渡辺の