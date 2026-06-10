ファーマフーズ [東証Ｐ] が6月10日後場(13:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常損益は15.4億円の赤字(前年同期は2.3億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.3％増の35.4億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結経常損