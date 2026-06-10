モデルでタレントの梨花（53）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。息子の中学校卒業を報告し、2ショットを披露した。【写真】梨花、中学卒業の息子と身長差2ショット投稿では、息子が3歳の時に家族でハワイへ移住したことや、5歳でロサンゼルス、6歳でロンドンのサマースクールを経験したことを回顧。その後、中学校進学のタイミングでロサンゼルスへ渡ったことも説明。「これからが、ある意味、彼の人生の本番なの